Україна почала процес випуску нових євробондів

Міністерство фінансів оголосило про готовність викупити єврооблігації з терміном обігу до 2019 і 2020 років за рахунок випуску нових цінних паперів.

Відповідне повідомлення оприлюднено на веб-сайті Ірландської фондової біржі, передає "Інтерфакс-Україна".

В рамках оферти Мінфін готовий викупити всі єврооблігації 2019 року, що знаходяться в обігу.

Максимальний обсяг викупу євробондів-2020 обмежений сумою 1,5 млрд доларів за вирахуванням схвалених заявок з викупу єврооблігацій-2019.

За даними міністерства, загальний обсяг єврооблігацій-2019, що перебувають в обігу, становить 1,822 млрд доларів, єврооблігацій-2020 року - 1,78 млрд доларів.

Ціна викупу єврооблігацій з погашенням в 2019 році встановлена ​​на рівні 106% номіналу, в 2020 році - 106,75% номіналу. Разом з основною сумою інвесторам будуть виплачені нараховані відсотки.

Термін пропозиції закінчується 15 вересня в 22:00 за лондонським часом. У той же час дата і час можуть бути змінені.

Цінні папери будуть куплятися за рахунок нових єврооблігацій, випуск яких буде анонсований в цей же або на наступний день.

Передбачається, що фінальний розрахунок з інвесторами буде здійснено до 27 вересня 2017 року.

У повідомленні зазначено, що вказана оферта є частиною політики Мінфіну з управління держборгом і націлена на продовження середнього терміну погашення зовнішніх зобов'язань України.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк заявляв, що Україна планує вийти на зовнішній борговий ринок після отримання чергового кредитного траншу Міжнародного валютного фонду, рішення по якому очікується восени.

Останній раз Україна розміщувала єврооблігації на ринкових умовах у 2013 році: було продано 10-річні доларові єврооблігації на 1,25 млрд доларів з прибутковістю 7,5% річних.

Потім у 2015 році була проведена реструктуризація кількох випусків євробондів на загальну суму 14,36 млрд доларів і 0,6 млрд євро, втрати інвесторів в ході обміну склали близько 20%.

Ставка купона всіх реструктуризованих випусків була встановлена ​​на рівні 7,75% річних.

Росія, яка не прийняла участь в реструктуризації, судиться з Україною щодо погашення євробондів на 3 млрд доларів, викуплених Росією в грудні 2013 року.

Нацбанк України раніше говорив, що чекає розміщення урядом в 2018 році єврооблігацій на загальну суму 2 млрд доларів.