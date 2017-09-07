Стало відомо, чим будуть опалювати пасажирські поїзди взимку
Більше 80% пасажирських вагонів "Укрзалізниці" найближчої зими будуть обігріватися комбінованим електровугільним опаленням.
Про це повідомляє ЦТС.
До обслуговування пасажирів в зимовий період ПАТ "Укрзалізниця" підготує 2 871 пасажирський вагон, а також 106 вокзалів та вокзальних комплексів.
В 2 301 вагоні буде комбіноване електровугільне опалення, ще в 570 - вугільне.
Кожен вагон буде відремонтований, почищений і пофарбований, а також пройде технічну діагностику опалювальних систем, санвузлів, буде перевірена ступінь утеплення тощо.
В УЗ повідомляють, що за 8 місяців 2017 року залізничники відремонтували 1 399 пасажирських вагонів, з яких капітально-відновлювальний ремонт пройшли 17 вагонів. У порівнянні з минулим роком відремонтовано на 100 вагонів більше.
Крім поїздів далекого прямування, в холодну пору пасажирів продовжать возити і приміські потяги. Всього до зими підготують 256 електричок і 113 дизель-поїздів та рейкових автобусів.
В "Укрзалізниці" також почали перевірку вокзальних будівель на предмет готовності до холодів. У тому числі перевіряються об'єкти житлово-комунального господарства, що забезпечують працездатність вокзалів: котельні, теплові мережі та паропроводи.
Для очищення станцій від снігу готується снігоприбиральна техніка, упорядковуються протипожежні системи, а також перевіряються системи вентиляції та кондиціонування.
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