Стало відомо, чим будуть опалювати пасажирські поїзди взимку

Більше 80% пасажирських вагонів "Укрзалізниці" найближчої зими будуть обігріватися комбінованим електровугільним опаленням.

Про це повідомляє ЦТС.

До обслуговування пасажирів в зимовий період ПАТ "Укрзалізниця" підготує 2 871 пасажирський вагон, а також 106 вокзалів та вокзальних комплексів.

В 2 301 вагоні буде комбіноване електровугільне опалення, ще в 570 - вугільне.

Кожен вагон буде відремонтований, почищений і пофарбований, а також пройде технічну діагностику опалювальних систем, санвузлів, буде перевірена ступінь утеплення тощо.

В УЗ повідомляють, що за 8 місяців 2017 року залізничники відремонтували 1 399 пасажирських вагонів, з яких капітально-відновлювальний ремонт пройшли 17 вагонів. У порівнянні з минулим роком відремонтовано на 100 вагонів більше.

Крім поїздів далекого прямування, в холодну пору пасажирів продовжать возити і приміські потяги. Всього до зими підготують 256 електричок і 113 дизель-поїздів та рейкових автобусів.

В "Укрзалізниці" також почали перевірку вокзальних будівель на предмет готовності до холодів. У тому числі перевіряються об'єкти житлово-комунального господарства, що забезпечують працездатність вокзалів: котельні, теплові мережі та паропроводи.

Для очищення станцій від снігу готується снігоприбиральна техніка, упорядковуються протипожежні системи, а також перевіряються системи вентиляції та кондиціонування.