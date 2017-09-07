"Укрзалізниця" екстрено закуповує паливо - ЗМІ

"Укрзалізниця" оголосила і провела тендер з купівлі палива впродовж одного дня.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на одного з учасників тендеру.

Запрошення на тендер учасники отримали о 15:07, а сам тендер був призначений на 15:30.

Закупівля на 60 тис тонн проводиться за прискореною переговорною процедурою "під приводом загрози національній безпеці і неможливості забезпечити потреби армії в залізничних перевезеннях", запевняє джерело.

За даними видання, в тендері брали участь "Трейд Коммодіті", ОККО, "Сокар", WOG, "Анвітрейд".

Тендер був розбитий на шість лотів по 10 тис тонн кожен.

Як повідомляється, 20 тис тонн за ціною 23150-23450 грн/тонн виграла "Анвітрейд", 30 тис тонн - "Трейд Коммодіті" за ціною 23150-23200 грн/тонн. Один лот виграла компанія з групи "Елемент", ціна поки невідома.

На думку директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, екстрена закупівля - результат "нульових запасів палива і провалу переговорів по позиці палива до найближчих тендерів, намічених за процедурою на кінець жовтня".

Як повідомлялося, нестача дизпалива на залізниці в першу чергу пов'язана з провалом "формульного тендеру" на закупівлю 90 тис. тонн дизельного палива, який був запланований на 2 вересня.

Причиною став саботаж переходу на формульне ціноутворення при закупівлі палива з боку менеджменту ЦОП на чолі з Віталієм Цвигуном.

Тендер мав відбутися ще на початку року, однак, за фактом вийшов на фінішну пряму лише в серпні і був оскаржений трейдерами в АМКУ.

На думку директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, протидія введенню формульного підходу пов'язана з небажанням менеджменту ЦОП втрачати механізми впливу на постачальників дизпалива з метою корупційного тиску.

Експерти також відзначають, що відсутність ДП і вагонів на "Укрзалізниці" посилює кризу, яка виникла на ринку скрапленого газу.

"У своєму саботажі Центр забезпечення виробництва "Укрзалізниці" догрався до того, що за 8 місяців цього року так і не зміг провести перший "формульний" тендер на закупівлю дизеля. А час іде, сезон в розпалі, запаси тануть. Якщо чесно, я взагалі не розумію, на чому вони ще їздять", - зазначав Куюн на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, навіть якщо газ приїхав з-за кордону, розвести паливо по базах або вивезти з порту вкрай складно: немає локомотивів, а якщо є - у них немає палива.

"Укрзалізниця" є найбільшим споживачем ДП в Україні.

Річна потреба становить 300-350 тис. тонн. Протягом останніх двох років компанія намагається змінити систему закупівель, з квітня вона перейшла на закупівлі через систему ProZorro.

Це дозволило знизити закупівельні ціни до ринкових, однак недосконалість тендерної документації дозволяє учасникам тендерів постійно блокувати торги.