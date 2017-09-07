Енергоспівтовариство заявляє про профанації реформ в Україні

Енергоспівтовариство не задоволене рівнем реформ на українському газовому ринку і заявляє про монополію НАК "Нафтогаз".

Це випливає з листа-повідомлення глави секретаріату Енергоспівтовариства (ЕС) Янеза Копача, яким розпочато процедуру вирішення суперечки, яка виникла на грунті порушення Україною своїх зобов'язань за договором про заснування ЕС.

"Згідно регламенту вирішення спорів за Договором, перед поданням до Ради міністрів Енергоспівтовариства прохання про винесення рішення, секретаріат може почати попередню процедуру проти сторони договору. Ця процедура починається шляхом надсилання листа-повідомлення про початок процедури вирішення суперечок", - йдеться в листі.

Там же вказується, що мета цієї попередньої процедури - дати можливість договірної сторони подати аргументи на свій захист.

Основні претензії до України з боку ЕС полягають в провалі прикладного застосування Закону "Про ринок природного газу", прийнятого ще восени 2015 р

"Правові реформи, розпочаті цим законом, досі не призвели ні до яких відчутним зрушень в бік підвищення конкуренції на оптовому або роздрібному ринку. Ринок природного газу в Україні залишається концентрованим. Кілька діючих учасників мають на ньому домінуюче становище. Так, НАК "Нафтогаз України" прямо або опосередковано (через дочірні підприємства) утримує домінуюче становище у виробництві і транспортуванні природного газу", - говориться в листі.

З нього ж випливає, що на "дочки" "Нафтогазу" - "Укргазвидобування" і "Укрнафту" припадає 80% від загального річного обсягу видобутку газу в країні. При цьому НАК залишається лідером з імпорту газу в країну (за 2016 року його частка в цьому секторі становить 74%). Він же контролює передачу газу по Україні, включаючи транзит.

"Основна частина природного газу, споживаного в країні (67%) й досі поставляється на регульованих умовах, де домінує "Нафтогаз". Він же є найбільшим постачальником і на нерегульованому ринку", - пише Копач.

Крім монопольного становища "Нафтогазу", секретаріат Енергоспівтовариства звертає увагу на роздрібний ринок газу.

"40% загального річного обсягу роздрібних поставок здійснюється монополістами - 39 регіональними компаніями (газсбутами, які контролюються "облгазами" - ЕП). Незважаючи на те що де-юре всі українські споживачі мають право вільно обирати та змінювати постачальників природного газу, на сьогодні на практиці не зафіксовано жодного такого випадку", - йдеться в листі.

"Підсумовуючи викладені вище обставини, слід зазначити, що регульовані сегменти ринку природного газу України або повністю, або майже повністю монополізовані діючими постачальниками "Нафтогазом" і регіональними постачальниками, які в цілому покривають 67% загального обсягу споживання природного газу", - повідомляє секретаріат ЕС.

На надання своєї позиції по невиконаним зобов'язанням Україна має менше двох місяців - остання дата подачі пояснень, встановлена ​​секретаріатом Енергоспівтовариства для Кабміну - 22 жовтня.

Дмитро Рясний, ЕП