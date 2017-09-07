Українці торік купили книжок на 112 мільйонів доларів

Українці у 2016 році купили книжок приблизно на 112 мільйонів доларів.

Про це заявив президент Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів Олександр Афонін під час прес-конференції, повідомляє Укрінформ.

"Порівняно з 2015 роком ситуація змінилась не дуже сильно на книжковому ринку в грошах. Це в межах 110-112 мільйонів доларів. Зростання, порівняно з 2015 роком – на 2-2,5 мільйони доларів", - сказав Афонін.

Він додав, що, наприклад, у Німеччині за 2016 рік купили книжок на 9,2 мільярди євро.

Він зауважив, що в Україні найбільше купляють дитячу художню літературу і наростає попит на жанр "non-fiction"

Інший учасник прес-конференції, організатор Форуму видавців у Львові Олександра Коваль повідомила, що у Львові 13-17 вересня відбудеться форум, де планується провести майже 900 подій і будуть присутні практично всі діючі книговидавці України.