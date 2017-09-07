Порошенко: в Україні продовжать блокувати російські соцмережі

Президент Петро Порошенко заявив, що кількість російських соціальних мереж в Україні буде скорочуватися.

Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді.

"В результаті введення цього року санкцій проти компаній, які адмініструють російські пошукові системи і соціальні мережі, була величезна критика свого часу. А зараз результат - російські пропагандистські сайти випали з десятки найбільш відвідуваних веб-ресурсів України", - сказав президент.

"Російські соціальні мережі, на жаль, були і залишаються інструментами спецоперацій російських спецслужб в неоголошеній війні проти України. Тому будемо і далі пильно стежити і скорочувати їх присутність", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, 17 травня набув чинності указ президента Петра Порошенка про блокування в інтернеті Яндекса і російських соціальних мереж.

З повним списком юридичних осіб, що підпали під санкції можна ознайомитися тут.

Економічна правда