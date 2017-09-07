У 2020 році економіка прискорить зростання до 4% - Порошенко
Президент Петро Порошенко очікує, що у 2020 році зростання економіки України прискориться до 4%.
Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді.
"ВВП зростає вже 6 кварталів поспіль, після 14 кварталів падіння. І це, я наголошую, при тому, що основна частина промислового потенціалу України, який був розташований на Донбасі, окуповано", - сказав Порошенко.
"Ми й цього року прогнозуємо зростання на рівні 1,8%. Очікуємо прискорення зростання економіки до 4% в 2020 році", - заявив президент.
Він нагадав, що нещодавно кредитне агентство Moody's підвищило кредитний рейтинг України.
"Два інших авторитетних агентства зробили це дещо раніше", - заявив президент.
Як повідомлялося, зростання валового внутрішнього продукту в січні-червні 2017 року становило 2,5%.
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