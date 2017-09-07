GT Group починає імпорт зрідженого газу через Одесу
Компанія GT Trade, трейдинговий підрозділ GT Group, вперше поставить танкерну партію ЗВГ на термінал "Укрлоудсістем" (Одеса).
Про це enkorr повідомили в прес-службі GT Group.
Танкер доставить 2,6 тис. т алжирського ЗВГ 8-10 вересня.
Раніше повідомлялося, що GT Group 7 вересня проведе аукціон з продажу 300 т з цього ресурсу.
Раніше морські поставки газу в Україну здійснювалися на термінал "Хім-Ойл-Транзит-Юкрейн" в Чорноморську (Одеська область).
Відмінною рисою "Укрлоудсістем" є наявність резервуарного парку потужністю одноразового зберігання 6000 т.
"За рахунок використання потужностей терміналу в порту Одеси пропускна можливість південного регіону може бути розширена до 20-25 тис. т на місяць, а залізничні поставки доповнені автотранспортними", - повідомили в прес-службі GT.
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