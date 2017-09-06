ГПУ провела обшук в офісі найбільшого виробника цукру

Генеральна прокуратура у середу провела обшук в головному офісі агропромислового холдингу "Астарта".

Про це повідомляє прес-служба холдингу.

У прес-службі повідомили, що 6 вересня, в офісі компанії "Астарта-Київ" за участі озброєних правоохоронців та з порушенням процесуальних норм відбувся обшук, ініційований ГПУ.

"Протягом декількох годин співробітники не могли потрапити на свої робочі місця, було заблоковано роботу підприємств. Крім цього, наразі заблоковані окремі рахунки декількох виробничих підрозділів, що входять до структури компанії", - йдеться у повідомленні.

"Ми розглядаємо означені дії силових структур як надмірні і необґрунтовані. Компанія сьогодні, як і завжди, конструктивно співпрацювала з регуляторними органами щодо надання свідчень, пояснень і документації", - заявили у холдингу.

Тому застосування "силових" сценаріїв, зазначають у "Астарті" є повністю необґрунтованим, виглядає як непрофесіоналізм, або відкритий тиск на бізнес.

"Астарта" - це міжнародна компанія, акції якої з 2006 року лістинговані на Варшавській фондовій біржі. Серед акціонерів компанії є низка відомих міжнародних інвестиційних фондів", - заявили у компанії.

Наразі всі виробничі процеси на підприємствах компанії відбуваються у звичайному режимі.

"Керівництво фірми звернулося до Генеральної прокуратури та керівництва країни щодо неприпустимості силового тиску на бізнес та оскаржує неправомірні дії у встановленому законом порядку", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, найбільший виробник цукру в Україні, агропромисловий холдинг Астарта, за підсумками 2016 року отримав чистий прибуток у розмірі 83 мільйони євро.

Економічна правда