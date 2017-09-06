Аудитори знайшли порушення в тендерах УГВ
Під час позапланової перевірки, проведеної внутрішнім аудитом НАК "Нафтогаз України", в компанії "Укргазвидобування" було знайдено ряд порушень в тендерах.
Про це повідомляється в статті "Love me tender: як Гройсман використовує закупівлі "Укргазвидобування" проти Коболєва".
Серед них - тендер 2016 року по закупівлі плит, якими вистилаються під'їзні шляхи до бурових вишок "Укргазвидобування". Держкомпанія хотіла купити 30 тис цих панелей. За розрахунками її фахівців, очікувана вартість партії - 96,5 млн гривень. Аудитори з цим не погодилися.
"У формулі розрахункової вартості знайшли помилку на 10 млн грн. Насправді розрахункова вартість повинна була скласти 86,5 млн грн. Здивували ще вимоги до виробників панелей", - повідомило джерело.
Інший приклад пов'язаний із закупівлями "Укргазвидобування" метанолу в 2016 році. На той час ринкова ціна цього спирту становила 750-760 дол/т, але держкомпанія купувала його мінімум по 820 дол/т у торгового дому "Щекино азот Україна", а іноді - по 829 дол/т у ТОВ "Імпект" і по 835 дол/т у ТОВ "Укратомсервіс".
Але, як зазначається, ці приклади - дрібниці на тлі основних претензій аудиторів. Найбільше запитань стосується підрядників, яких "Укргазвидобування" залучає для буріння 90 свердловин. Загальна ціна цього проекту - космічні 13 млрд грн.
Більше читайте в статті: "Love me tender: як Гройсман використовує закупівлі" Укргазвидобування "проти Коболєва
Економічна правда
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