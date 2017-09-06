Кабмін знизить ставки портових зборів - Гройсман
Кабінет Міністрів в рамках політики розвитку транзитного потенціалу України та використання логістичних можливостей держави ухвалив рішення про зниження ставок портових зборів з 1 січня 2018 року.
Відповідне рішення було ухвалено під час засідання Уряду в середу, 6 вересня, передає "Урядовий портал".
"Ми будемо зменшувати портові збори. Це в рамках наших можливостей. Наші порти – дорогі, і бізнес постійно ставить питання про зниження плати. І ми зменшуємо збори, аби зробити порти більш конкурентними", - підкреслив Гройсман.
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