Кабмін знизить ставки портових зборів - Гройсман

Кабінет Міністрів в рамках політики розвитку транзитного потенціалу України та використання логістичних можливостей держави ухвалив рішення про зниження ставок портових зборів з 1 січня 2018 року.

Відповідне рішення було ухвалено під час засідання Уряду в середу, 6 вересня, передає "Урядовий портал".

"Ми будемо зменшувати портові збори. Це в рамках наших можливостей. Наші порти – дорогі, і бізнес постійно ставить питання про зниження плати. І ми зменшуємо збори, аби зробити порти більш конкурентними", - підкреслив Гройсман.

Рекомендуємо почитати: Що не так з портовими зборами в Україні і як зробити їх конкурентними