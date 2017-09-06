Україна готова до опалювального сезону на 95% - міністр

Готовність ЖКГ України до опалювального сезону 2017-2018 становить 95,6%.

Про це сьогодні в ході засідання уряду повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

"Загальний стан готовності по Україні становить 95,6%, за станом на 6 вересня", - сказав він.

За його словами, вже підготовлено 97,3% шкіл, 96,7% дитячих садків, 91,5% лікарень і 85,2% котелень комунальної теплоенергетики.

Зубко наголосив, що станом на 15 вересня, всі області України мають повністю бути готові до опалювального сезону.

У свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, в Україні на підготовку до опалювального сезону виділили 9 млрд гривень. Бюджетні кошти, зокрема, спрямовані на програми енергозбереження і на стимулювання видачі "теплих" кредитів.

Облдержадміністрації повинні були завершити підготовку об'єктів соціальної сфери до 1 вересня.

Економічна правда