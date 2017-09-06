В Україні найчастіше викрадають Жигулі, Ланоси і Тойоти

Найпопулярнішими марками автомобілів, які викрадають в Україні, є ВАЗ, ЗАЗ і Toyota.

Про це повідомляє Liga.net із посиланням на дані департаменту карного розшуку Національної поліції.

Як наголошується, в першому півріччі 2017 роки кількість автоугонів в Україні скоротилося на 25%. Всього за перші шість місяців поточного року було викрадено 2689 автомобілів проти 3461 в першому півріччі 2016- го. При цьому розкриваність злочинів, пов'язаних з крадіжкою автомобілів, зросла.

Найпопулярніші у злочинців марки - ВАЗ, ЗАЗ і Toyota. У порівнянні з минулим роком, в нинішньому стали частіше викрадати автомобілі Honda (+ 3,6%), Lexus (+ 8,4%) і Range Rover (+ 9,1%).

Висока популярність у викрадачів недорогих автомобілів ЗАЗ і ВАЗ пояснюється подальшою їх відправкою на розбирання. Після чого запчастини і комплектуючі виставляються на продаж або здаються на металобрухт.

Найбільшу кількість викрадень зафіксовано в місті Києві, в Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій і Київській областях.