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Офіційний курс гривні "просів" на 5 копійок

Середа, 6 вересня 2017, 09:00

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 6 вересня на 5 копійок та встановив його на рівні 25,95 гривні за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,85 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,4865 гривні.

Нагадаємо, 5 вересня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 25,93-25,98 гривні за долар.

Економічна правда

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