На пенсію можна буде вийти в будь-якому віці, за наявності 40 років стажу - Рева

Міністр соціальної політики України Андрій Рева підтримує ідею скасування з 2028 року мінімального віку виходу на пенсію для громадян, які мають більше 40 років трудового стажу.

Про це він заявив в ході круглого столу в Києві у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"З 2028 роки люди, які 40 років мають стаж, йтимуть на пенсію незалежно від віку", - сказав він.

Міністр зазначив, що уряд підтримує відповідну депутатську поправку до пенсійної реформи.

Нагадаємо, Рада в першому читанні підтримала законопроект №6614, який входить до пакету пенсійної реформи. Друге читання очікується восени.

За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, понад мільйон українців, які вже вийшли на пенсію, отримають постійну надбавку до пенсії понад тисячу гривень.

Крім того, збільшення пенсій на суму від 500 до 1 тис гривень торкнеться майже двох мільйонів пенсіонерів.

Як повідомлялося, згідно з розрахунками Мінсоцполітики через десять років нові пенсіонери отримуватимуть в середньому 6040 гривень пенсії.

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Економічна правда