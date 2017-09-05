Ахметов та ліквідатор виявилися найбільшими власниками компаній в Україні

Найбільшим за кількістю компаній бенефіціаром в Україні після Рината Ахметова виявився Валерій Нечитайло - професійний ліквідатор.

Про це повідомили ЕП в сервісі моніторингу реєстраційних даних компаній OpenDataBot.

На даний момент Нечитайло належить 249 компаній.

"По базі бенефіціарів в форматі відкритих даних ми знайшли топ-ліквідатора, який прямо на себе переписує компанії. Але чомусь не поспішає їх закривати - чи то чекає 3 роки (термін давності податкових перевірок), то чи хоче стати підприємцем року", - зазначив засновник Opendatabot Олексій Іванкін.

Як зазначається, Нечитайло практикує "ліквідацію" компанії шляхом передачі корпоративних прав. Це, по суті, не є ліквідацією компанії, але юридичний зв'язок між людиною і юридичною особою таким чином, дійсно, розривається.

"Основний ризик з "переважуванням" компанії на професійного ліквідатора в тому, що компанія продовжує існувати. Це може означати обман очікувань попереднього власника в тому, що він не може бути притягнутий до відповідальності за період діяльності, коли він був директором", - зазначив керуючий партнер юридичної компанії Юскутум Артем Афян.

"В іншому ж така схема поширена через вкрай недружню процедуру її ліквідації. Ризик же пов'язаний з імовірністю того, що компанію можуть використовувати в злочинних схемах. Це не загрожує кримінальним покаранням, але допити і обшуки цілком реальні", - сказав він.

Як повідомлялося, в Україні налічується 2,662 млн власників бізнесів на 1,5 мільйона компаній. Серед найбільших власників - Рінат Ахметов (303 компанії), Петро Порошенко (76), Дмитро Фірташ (72) та Ігор Коломойський (45).

Економічна правда