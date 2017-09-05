НБУ хоче продати на аукціоні до 100 мільйонів доларів

Національний банк України у вівторок оголосив аукціон з продажу до 100 мільйонів доларів.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Як наголошується, у вівторок оголошено про проведення валютного аукціону з продажу Національним банком іноземної валюти за гривню.

Обсяг аукціону – до 100 млн доларів.

Востаннє НБУ проводив аукціон з продажу валюти 31 серпня і продав банкам 44,3 млн доларів за середньозваженим курсом 25,68.

Керівництво НБУ неодноразово заявляло, що дотримується гнучкого курсоутворення і згладжує надмірні коливання, які викликані тимчасовими чинниками.

"Коли на ринку спостерігається дефіцит валюти, ми проводимо аукціони з продажу. Ми маємо намір продовжувати валютні аукціони, щоб стримувати волатильність курсу гривні", - повідомляла екс-голова НБУ Валерія Гонтарева.

Нагадаємо, 5 вересня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 25,82-25,87 гривні за долар, а вже об 11:00 підросли до 25,96-26,01 гривні за долар.

Як відомо, Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 5 вересня на 16 копійок та встановив його на рівні 25,90 гривні за долар.

Економічна правда