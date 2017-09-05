Українська соцмережа Ukrainians закривається

Українська соціальна мережа Ukrainians припиняє своє існування.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила співзасновник соцмережі Олександра Струмчинська.

"Мене поставили перед фактом , що розробка української соціальної мережі припиняється.

Мені дуже шкода, і я відверто прошу вибачення і дякую усім користувачам, які разом зі мною щиро вірили в реалізацію та успіх цього проекту", - заявила вона.

"Ситуація така - мого голосу недостатньо щоб самостійно продовжувати реалізацію проекту - керівництво компанії розробників (співзасновники мережі) відмовились не лише від самостійної розробки але й від можливості її передачі будь-якій іншій стороні, яка б змогла допомогти мені виконати вам обіцяне", - додала Струмчинська.

У тестовому режимі соціальну мережу Ukrainians запустили на початку червня.

На даний момент в соцмережі зареєстровано близько 396,548 тис осіб.

Економічна правда