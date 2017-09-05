Міністерство криптовалют Україні не потрібне – Нацкомісія

Голова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв не бачить необхідності в створенні окремого держоргану для регулювання криптовалют.

Про це він сказав в інтерв'ю FinClub.

"Однозначно не потрібно створювати жодних нових міністерств. Регулювання і нагляд за криптовалютами повинні здійснюватися, як і всюди в світі, фінансовими регуляторами", - впевнений Хромаєв.

В Україні два регулятора відповідають за сфери, в які "вторгаються" криптовалюти: валюту регулює НБУ, цінні папери - НКЦБФР.

"Якщо криптовалюта - засіб для розрахунків, то це сфера регулювання Центрального банку. Але якщо це фінансовий інструмент, такий як цінні папери або похідні цінних паперів, то це сфера Нацкомісії з цінних паперів", - сказав чиновник.

Нагадаємо, 1 серпня криптовалюта Bitcoin розділилася на дві окремі валюти - Bitcoin (Original) і Bitcoin Cash - через те, що розробники криптовалюти не змогли вирішити розбіжності з програмного забезпечення.

Як повідомлялося, криптовалюта Bitcoin в даний час не має певного правового статусу в Україні. За даними Національного банку України визначення такого статусу ускладнюється відсутністю консолідованого підходу до класифікації Bitcoin і регулювання угод з ним у світі.

Нацбанк України почав діалог з Міністерством фінансів, Державною фіскальною службою, Державною службою фінансового моніторингу, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, для вироблення спільної позиції щодо правового статусу Bitcoin і його регулювання.

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