Суркіси та пов'язані з ними особи подали 42 позови проти НБУ

Ігор Суркіс та його брат Григорій Суркіс, а також пов'язані з ними особи подали 42 позови проти Національного банку України.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру судових рішень.

Іншими позивачами, зокрема, виступають батько Ігоря і Григорія - Рахміль Суркіс, Світлана Суркіс (дочка Г.Суркіса), Марина Суркіс (дочка І.Суркіса), Поліна Ковалик (є одним з акціонерів А-Банку), А-Банк, футбольний клуб "Динамо" (І.Суркіс - президент клубу).

Також позивачами виступили пов'язані з Суркісами офшорні компанії - Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP.

Майже всі позови подано до адміністративного суду і стосуються оскарження визнання Нацбанком зазначених осіб пов'язаними з Приватбанком, через що їх кошти в банку підлягали примусовому обміну на акції додаткової емісії (bail-in) під час націоналізації фінустанови.

За даними держреєстру, Київський апеляційний суд 6 і 18 вересня розгляне апеляції на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 17 травня 2017 року, який задовольнив позови А-Банку і шести зазначених фізичних осіб.

Крім цього, в даний час не визначена дата засідання Вищого адміністративного суду, який повинен розглянути заяви про оскарження рішення Київського апеляційного суду від 27 липня і рішення Окружного адмінсуду від 20 березня 2017 року, якими частково задоволено позовні вимоги ФК "Динамо".

Нагадаємо, Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення про націоналізаціюПриватбанку і купівлю Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн.

На етапі тимчасової адміністрації в банку була проведена процедура конвертації коштів інсайдерів банку в капітал (bail-in).

27 грудня 2016 року Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом А-банку до НБУ, Фонду гарантування й тимчасового адміністратора Приватбанку.

Голова правління Приватбанку Олександр Шлапак заявив, що в позовах до банку йдеться про суми близько 1 млрд гривень зобов'язань перед сім'єю Суркісів і близько 360 млнгривень - перед колишніми акціонерами банку.

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Інтерфакс-Україна