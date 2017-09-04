Данилюк сподівається, що шоста програма з МВФ стане останньою

Міністр фінансів Олександр Данилюк сподівається, що шоста програма співпраці з міжнародним валютним фондом буде повністю реалізована та стане останньою.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Україна не раз розпочинала програми МВФ. З 1994-го по 2013-тий їх було п'ять. І жодна не була доведена до кінця. Кожного разу отримували кілька траншів на початку, і на цьому все закінчувалося, оскільки влада не хотіла або не була спроможна виконати взяті на себе зобов'язання", - написав він.

"Коли ми починали шосту програму МВФ в 2015 році, наша країна була в дуже складній ситуації: війна, економічна нестабільність, високий рівень інфляції, стрімке падіння ВВП, девальвація гривні", - заявив міністр.

За його словами, допомога МВФ тоді була необхідна як повітря і Україна її отримала.

"Макроекономічна ситуація стабілізувалася. В 2016 році відновилося економічне зростання", - наголосив Данилюк.

"Я дуже хочу, щоб наша шоста програма з МВФ була повністю реалізованною і стала останньою. Україна з її потенціалом може і має стати економічно і фінансово самодостатньої", - підсумував він.

Як повідомлялося, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня 2017 року завершила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України.

Національний банк 5 квітня отримав черговий транш МВФ у розмірі 1 млрд дол.

За прогнозами міжнародного рейтингового агентства S&P Global Ratings, Україна, швидше за все, отримає наступний транш кредиту від МВФ та пов'язане з ним фінансування зовнішніх донорів у другому півріччі 2017 року за умови прогресу у проведенні земельної та пенсійної реформ.

Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування об'ємом 17,5 млрд дол. у 2015 році - після більш ніж річної перерви.

Програма EFF змінила програму stand-by, розпочату в 2014 році.

МВФ вирішив змінити попередню програму "стенд-бай" на "механізм розширеного фінансування" в зв'язку з більш тривалої потребою платіжного балансу України.

3 серпня Україна здійснила першу виплату кредиту Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by у розмірі 450 мільйонів доларів.