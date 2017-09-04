Укрпошта закупить 3,5 мільйона кубів газу

Укрпошта планує закупити 3,5 мільйона кубічних метрів природного газу для опалення всіх поштових відділень, автобаз та центрів сортування компанії.

Про це йдеться у офіційному прес-релізі підприємства.

Як повідомляється, цей обсяг національний поштовий оператор планує зберігати в сховищах Укртрансгазу та споживати в поточному режимі об’єктами регіональної мережі.

"Ми не продаватимемо природний газ, а плануємо закупити його для опалення всієї нашої мережі. Головне, що газ гарантовано буде у наявності й ми не відчуватимемо проблем із поставками, як минулої зими.

За словами Олександра Находа, заступника гендиректора Укрпошти, закупівля всього обсягу природного газу, необхідного компанії для проведення опалювального сезону, дозволить значно зекономити.

"Разова закупівля всього обсягу газу дозволить зекономити в опалювальному сезоні декілька мільйонів гривень. Бо під час опалювального сезону ціни на природний газ зростають на 20-25% і постачальники вимагають їх перегляду, незважаючи на умови, які були прописані під час підписання угоди на поставку цього палива", - відзначив він.

Повідомляється, що Укрпошта вже оголосила тендер на закупівлю природного газу з поставкою його у сховища Укртрансгазу.

Рішення про видачу ліцензії буде розглянуто на засіданні Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) 7 вересня 2017 року.

Економічна правда