Київ закупить обладнання для введення електронного квитка за півмільярда

Комунальне підприємство "Київпастранс" оголосило тендер в системі державних закупівель ProZorro на покупку і монтаж обладнання, необхідного для впровадження електронного квитка у столичному транспорті на суму 460 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Itc.ua.

Відзначається, що за ці гроші організація хоче отримати 1500 комплектів систем і 300 приладів інспекції.

В умовах тендеру вказано, що "Київпастранс" планує закупити технічні засоби автоматизованої системи оплати проїзду з встановленим програмним забезпеченням і їх монтаж.

При цьому технічні засоби повинні забезпечити дворівневу ієрархічну архітектуру, верхній рівень якої є програмно-технічний комплекс збору, зберігання, обробки і передачі даних, а нижній рівень - програмно-технічний комплекс збору і короткострокового зберігання даних.

Даний рівень включає бортові комп'ютери з терміналом водія, що мають зв'язок з сервером через GPRS / 3G / 4G, Wi-Fi і програмне забезпечення, а також валідатори проїзних документів на рухомих одиницях. Також передбачені окремі прилади інспекції, що представляють собою портативний мобільний термінал для контролю оплати проїзду і перевірки проїзних документів.

Цікаво, що за умовами тендера валідатори повинні забезпечувати як безконтактне зчитування за технологіями NFC (смартфони, розумні годинник) і EMV (банківські карти), так і оптичне зчитування QR- і штрих-кодів. Всього передбачено п'ять типів комплектів з різною кількістю валідаторів в залежності від розмірів і кількості дверей рухомого складу.

Поставка перших 500 комплектів та 300 приладів інспекції очікується вже до кінця поточного року - 20 листопад 2017 року, решта 1000 комплектів повинні бути поставлені до 20 березня 2018 року. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій встановлено 18 вересня, а торги пройдуть 24 жовтня, очікувана вартість закупівлі складає 460 360 194 гривень.

Нагадаємо, закон про електронний квиток в міському транспорті був прийнятий Верховною Радою 17 січня, підписаний президентом 3 лютого, опублікований в офіційній парламентській газеті "Голос України" у вівторок 7 лютого і набув чинності 7 травня.

ЕП детально пояснила, що зміниться з підписанням цього закону: Єдиний електронний квиток. Як це буде працювати?

Економічна правда