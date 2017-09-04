Moody's підвищило рейтинг двох українських міст до позитивного

Міжнародне агентство Moody's підвищило кредитні рейтинги Києва та Харкова.

Про це йдеться в повідомленні агентства.

При цьому рейтинг Харкова підвищений з Саа3 до Саа2. Водночас прогноз щодо рейтингу змінений зі "стабільного" на "позитивний".

Рейтинг Києва підвищено з Са до Саа3, прогноз щодо рейтингу також змінений зі "стабільного" на "позитивний".

Це відбулося услід за підвищенням рейтингів України за зобов'язаннями в українській та іноземній валюті з Caa3 до Caa2 і зміною прогнозу зі "стабільного" на "позитивний".

За класифікацією рейтингового агентства, боргові зобов'язання з рейтингом Caa вважаються зобов'язаннями дуже низької якості і схильні до дуже високого кредитного ризику.

Рейтинги довгострокових зобов'язань, що виставляються агентством Moody's - це аналіз відносного кредитного ризику боргових зобов'язань.

Вони відображають можливість того, що якесь фінансове зобов'язання не буде виконано так, як було обіцяно.

Такі рейтинги присвоюються за міжнародною шкалою Moody's і відображають ймовірність дефолту і будь-яких фінансових втрат у разі дефолту.

Економічна правда