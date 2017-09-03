Будівництво Керченського моста ставить під загрозу постачання чавуну в США

Росія порушує міжнародне морське право при будівництві Керченського моста в окупованому Криму, що призведе до зниження товарообігу між Україною та іншими країнами.

Таку думку висловили в Центрі дослідження армії, конверсії і роззброєння, передає "Інтерфакс-Україна".

Як наголошується в заяві ЦДАКР, всупереч запевненням політичного керівництва РФ, будівництво цього об'єкта тягне обмеження свободи мореплавання в Чорному та Азовському морях, відчутне зниження товарообігу і збитки українських азовських портів в Маріуполі і Бердянську, а також нові соціально-економічні ризики стагнації українського Приазов'я.

За оцінками експертів, встановлені Москвою обмеження по надводним габаритам суден, які будуть слідувати Керченською протокою після установки залізничної арки, в межах 33 метрів, унеможливлять проходження протокою суден типу Panamax, що спричинить втрату до 43% перевалки Маріупольського морського порту.

"Наприклад, під загрозою опиняється постачання близько 1 млн тонн чавуну на рік за контрактами з американськими замовниками", - йдеться в заяві.

Разом з тим, відзначають в ЦДАКР, спричинить збитки і введене РФ одностороннє перекриття протоки в зв'язку з роботами по установці арок моста.

"Слід зазначити, що одна доба простою судна в очікуванні відкриття протоки оцінюються в 20 тис. доларів. З огляду на щоденний трафік суден через протоку на рівні 70-90 суден за добу, неважко підрахувати збитки, які прямо впливають на фрахт і економічну привабливість регіону в цілому", - наголошується в заяві.

За оцінками ЦДАКР, дані дії Москви носять виключно військово-політичне забарвлення, формують нове поле соціально-економічних ризиків стагнації українського Приазов'я, перш за все, ключового для української металургії Маріуполя, підвищують загрози в контексті сухопутного коридору в окупований Крим.

Пропоновані ЦДАКР першочергові заходи Києва у зв'язку з новими загрозами включають детальне інформування про ситуацію з протокою послів західних держав; винесення цього питання на розгляд РНБО для вироблення дорожньої карти адекватних дій, і забезпечення її виконання.

Крім того, "вважаємо за доцільне активізувати роботу в правовому полі, апелюючи до міжнародних інституцій з питань порушення Росією Конвенції ООН з морського права 1982 року", наголошується в заяві.

Раніше Росія опублікувала заяву, згідно з якою з 9 серпня рух через Керченську протоку тимчасово заборонено.

Як відомо, Росія будує транспортний перехід до анексованого у 2014 році півострова Крим зі своєї території через Керченську протоку. Орієнтовно, до кінця 2018 року очікується запуск автомобільної частини моста, в кінці 2019 року – залізничної.

Україна готує позов проти Росії через будівництво Керченського моста і втрат своїх портів.