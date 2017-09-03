Світова економіка повернеться до синхронного зростання вперше за 10 років

Всі 45 найбільших країн світу за обсягом ВВП за підсумками 2017 року можуть продемонструвати одночасне зростання вперше за десятиліття.

Про це пише The Wall Street Journal.

Таким чином, світова економіка успішно завершила відновлення після глобальної кризи завдяки стимулюючим програмам і низьким відсотковим ставкам центробанків.

У 33 з 45 держав спостерігатиметься посилення темпів зростання в порівнянні з 2016 роком, прогнозують експерти Організації економічного співробітництва та розвитку. Ця частка є найвищою з 2010 року.

За оцінками Міжнародного валютного фонду, світовий ВВП підвищиться на 3,5% в цьому році і на 3,6% в наступному після підйому на 3,2% у 2016 році.

За останні 50 років синхронне зростання всіх держав, які відстежує ОЕСР, було рідкісним явищем: крім середини минулого десятиліття, воно також спостерігалося в кінці 1980-х років і протягом декількох років перед нафтовою кризою 1973 року.

Економічна правда