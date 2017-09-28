НБУ стримує гривню від падіння

Національний банк продав на аукціоні 28 вересня 36,4 мільйона доларів при загальному обсязі заявок 38 мільйонів доларів.

Про це йдеться в даних регулятора.

Як зазначається, на аукціон були подані заявки банків на покупку валюти за курсом від 26,50 гривні за долар до 26,52 гривні за долар.

НБУ продавав валюту за курсом від 26,21 гривні за долар до 26,22 гривні за долар. Середньозважений курс за результатами аукціону становив 26,5111 гривні за долар.

Нагадаємо, 28 вересня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,47-26,49 гривні за долар, а вже об 11:05 "підросли" до 26,49-26,52 гривні.

Востаннє НБУ виходив на міжбанк з аукціоном 21 вересня і продав банкам 27,1 млн доларів за середньозваженим курсом 26,22 гривні за долар.

Економічна правда