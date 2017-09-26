Нацбанк допускає перегляд прогнозу зростання ВВП

Національний банк України допускає поліпшення прогнозу зростання валового внутрішнього продукту в 2017 році під час чергового перегляду макропоказників наприкінці жовтня.

Про це сказав заступник голови правління НБУ Дмитро Сологуб у бліц-інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми бачимо, що цього року ми дещо консервативно оцінили вплив блокади на зростання ВВП. Дані за другий квартал і деякі показники за третій свідчать, що ситуація краща, ніж ми очікували... Тому ми бачимо, що вже до кінця 2017 року економіка може зрости більше, ніж ми очікували", - сказав він.

За його даними, швидко, зокрема, відновилися металургійні підприємства після розриву торговельно-транспортних зв'язків на сході країни. Це відновлення також підтримується активним зовнішнім попитом.

Крім цього, заступник голови правління НБУ відзначив оптимістичну статистику у сільськогосподарському секторі.

"Хоча збір урожаю і відстає від показників минулого року, наші очікування були ще гірші, оскільки погодні умови цього року несприятливі", - сказав Сологуб.

За його даними, новий макроекономічний прогноз буде презентовано у стислому форматі на монетарному брифінгу 26 жовтня.

Через тиждень після брифінгу буде оприлюднено новий інфляційний звіт, у якому новий прогноз буде представлено в широкому форматі.

Як повідомлялося, зростання валового внутрішнього продукту в січні-червні 2017 року становило 2,5%.