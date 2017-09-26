Через "схеми" з податками бюджет втрачає 100 мільярдів на рік

Через найбільші схеми з ухиляння від сплати податків, в яких задіяний великий бізнес, державний бюджет недоотримує кожен рік 100 мільярдів гривень.

Про це у матеріалі на ЕП пише Олег Гетман.

Напередодні Інститут соціально-економічної трансформації виявив найбільші схеми з ухиляння від сплати податків в Україні, через які, за розрахунками дослідників, держава недоотримує кожен рік 100 млрд гривень.

Як наголошується, найбільш поширеною схемою ухилення від оподаткування великими підприємствами є використання офшорів.

За розрахунками міжнародної організації Global Financial Integrity, протягом 2004-2013 років з України було виведено (відповідно, без сплати податків) близько 116 млрд доларів, що становить у середньому 9,4% від ВВП щорічно.

"Також великого поширення набули схеми з ухилення від сплати ПДВ, у тому числі через створення фіктивного податкового кредиту. Розмір махінацій за останні роки скоротився, але існуючі махінації з ПДВ відбирають у бюджету приблизно 10-12 млрд грн на рік", - йдеться в статті.

Вражаючі масштаби зловживань великими підприємствами можна спостерігати і на митниці, пише автор.

За даними Global Financial Integrity, заниження вартості імпорту (разом із контрабандою і схемами із ввезення фізичними особами товарів, легально експортованих із країни-експортера, але провезених до України без митного оформлення) складало у період 2004-2013 років в середньому 13 млрд доларів на рік.

"Загалом, великий бізнес, що перебуває у власності олігархічних кланів, так чи інакше, за допомогою різних схем, недоплачує державі від 100 до 160 млрд гривень на рік", - йдеться в статті.

Детальніше читайте у статті Хто в Україні найбільше ухиляється від сплати податків

Економічна правда