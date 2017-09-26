Ціни на нафту б'ють рекорди: Brent наближається до 60 доларів

Ціни на нафту продовжують зростати у вівторок після стрибка напередодні до максимального рівня більш ніж за два роки.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:10 зросла на 0,36 долара (0,61%) - до 59,38 долара за барель.

За підсумками попередньої сесії контракт подорожчав на 2,16 долара (3,8%) - до 59,02 долара, що, за даними FactSet, є максимумом з липня 2015 року.

Ціна ф'ючерсу на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася до цього часу на 0,1 долара (0,19%) - до 52,32 долара за барель. Напередодні вартість ф'ючерсу зросла на 1,56 долара (3,08%) - до 52,22 долара за барель.

З червня нафта WTI подорожчала більш ніж на 20%, що говорить про початок "бичачого" тренду на ринку.

"Підтримку нафтовому ринку в останні тижні надавали, в першу чергу, сигнали того, що зусилля ОПЕК і Росії щодо скорочення надлишку пропозиції нафти на світовому ринку приносять хороші результати", - зазначив аналітик Forex.com Фавад Разакзада.

Додаткову підтримку цінам на нафту надали заяви президента Туреччини Реджепа Ердогана про можливість заморожування закупівель нафти і газу з Іракського Курдистану, який готується провести референдум про незалежність.