В "Борисполі" митники вилучили у українця 21 iPhone 8

Працівники Управління протидії митним правопорушенням Київської митниці ДФС в пункті пропуску "Бориспіль" вилучили 21 мобільний телефон iPhone 8, що незаконно переміщували через митний кордон України.

Про це повідомляє прес-служба територіальних органів ДФС у Київській області.

"11 мобільних телефонів iPhone 8+ та 10 мобільних телефонів iPhone 8 з порушенням митних правил намагався ввезти наш співвітчизник, який прилетів з США транзитом через Німеччину", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, для проходження митного контролю громадянин обрав спрощену систему – "зелений коридор", чим засвідчив, що не має предметів, обов’язкових до декларування, або обмежених до переміщення через митний кордон України.

"Телефони було виявлено під час перевірки багажу авіапасажира за допомогою технічних засобів митного контролю", - повідомляє прес-служба.

Економічна правда