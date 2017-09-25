"Нафтогаз" з жовтня збільшить ціни на газ для промспоживачів

НАК "Нафтогаз України" з 1 жовтня 2017 роки збільшить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 3,1% - до 8,164 тисяч гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ).

Про це свідчать дані компанії.

Згідно з повідомленням, зазначена ціна актуальна для споживачів, які закуповують газ за передоплатою в обсязі понад 50 тисяч кубів на місяць, за умови відсутності боргів перед компанією, і для 100-відсоткових "дочок" НАК.

Для інших покупців ціна в наступному місяці зросте також на 3,1% (на 267,6 грн) - до 9,16 тисяч гривень за 1 тис. кубів (з ПДВ).

Як повідомлялося, в січні 2017 року ціна на газ для промспоживачів за передоплатою і без наявності боргів була встановлена НАК на рівні 7,551 тисяч гривень, у лютому – 9,214 тисяч гривень, у березні – 8,553 тисяч гривень, у квітні – 7,675 тисяч гривень, у травні – 7,456 тисяч гривень, в червні – 7,430 тисяч гривень, у липні – 7,208 тисяч гривень, у серпні – 7,420 тисяч гривень, у вересні – 7,921 тисяч гривень.

З 1 жовтня 2015 року в країні скасовано державне регулювання цін на газ для всіх категорій споживачів, окрім населення і ТКЕ для потреб населення.

З цього часу "Нафтогаз України" постачає газ промисловим споживачам, бюджетним організаціям та іншим суб'єктам господарювання на ринкових умовах.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.

Інтерфакс-Україна