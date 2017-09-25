В роботі Skype стався черговий масштабний збій

Користувачі Skype по всьому світу зіткнулися зі збоєм в роботі сервісу.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на дані сервісу Downdetector.

Так, неполадки спостерігаються в Україні, Росії, Білорусі, Британії, ряді країн Європи.

Користувачі скаржаться на проблеми при вході в аккаунт, відправці та отриманні повідомлень.

Як повідомлялося, 3 серпня користувачі Skype по всьому світу також зіткнулися зі збоями в роботі сервісу.

Тоді з проблемами зіткнулися користувачі України, Румунії, Білорусі, Росії, Болгарії, Італії, Франції, Іспанії, Чехії, Німеччини та інших країн.