В роботі Skype стався черговий масштабний збій
Понеділок, 25 вересня 2017, 15:44
Користувачі Skype по всьому світу зіткнулися зі збоєм в роботі сервісу.
Про це повідомляє УНІАН з посиланням на дані сервісу Downdetector.
Так, неполадки спостерігаються в Україні, Росії, Білорусі, Британії, ряді країн Європи.
Користувачі скаржаться на проблеми при вході в аккаунт, відправці та отриманні повідомлень.
Як повідомлялося, 3 серпня користувачі Skype по всьому світу також зіткнулися зі збоями в роботі сервісу.
Тоді з проблемами зіткнулися користувачі України, Румунії, Білорусі, Росії, Болгарії, Італії, Франції, Іспанії, Чехії, Німеччини та інших країн.
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