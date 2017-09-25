На АЗС знову підняли ціни на бензин і дизельне паливо

Ціни на всі види палива з 22 по 25 вересня виросли у великих мережах АЗС.

Про це enkorr повідомили в Консалтинговій групі А-95.

Вартість бензинів і дизпалива в заправних мережах WOG і ОККО виросла на 50 коп/л - до 26,99 грн за літр А-92; 27,99 грн/л (А-95); 28,99 грн/л (А-95+) і 24,99 грн/л (дизпаливо).

Також вартість бензинів і ДП на 50 коп/л виросла в мережах Привату. У таких мережах як Shell, SOCAR, SUN OIL, UPG, Паралель, БРСМ-Нафта, KLO, Азовнефтепродукт, Схід, Надія, Татнефть, Укрнафта і ZOG паливо подорожчало на 3-63 коп/л.

Середня вартість бензинів марок А-92 і А-95 зросла на 40 коп/л - до 24,92 грн/л і до 25,65 грн/л, відповідно. Бензин А-95+ подорожчав на 39 коп/л (26,78 грн/л). Вартість дизпалива, станом на 25 вересня, становила 22,99 грн/л (+39 коп/л).

Дизельне паливо і бензини в мережах українських АЗС почали дорожчати з 8 вересня.

7 вересня, ціни на залізничні партії дизельного палива зросли на 110 грн/т - до 23 330 грн/т. Середня ціна тонни бензину марки А-95 в крупному опті 7 вересня зросла на 40 грн/т - до 30 870 грн/т, а бензин марки А-92 подорожчав на 420 грн/т - до 29 450 грн/т.