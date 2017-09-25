Уряд не виділив 2,5 мільярда на пасажирські вагони - Омелян

Кабінет міністрів не підтримав ініціативу Міністерства інфраструктури щодо виділення з бюджету 2,5 мільярдів гривень, які мали б бути спрямовані на закупівлю близько сотні пасажирських вагонів.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час прес-конференції в понеділок, передає "Укрінформ".

"Цього року ми вперше за багато років вийшли з ініціативою, щоб держбюджет закупив рухомий склад для Укрзалізниці. 2,5 млрд грн мало б бути витрачено на закупівлю близько сотні купейних і плацкартних вагонів. На цьому етапі вона не підтримана", - сказав Омелян.

Він висловив сподівання, що пропозиція буде підтримана за сприяння депутатів. Він зазначив, що наразі існуючі плани з ремонтів не покривають наявних потреб.

"Щодо остаточної цифри, ми зможемо говорити тоді, коли зрозуміємо, коли і на скільки піднімаються тарифи", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 62% пасажирських вагонів не обладнані системами кондиціонування повітря. В Укрзалізниці планували оновлювати пасажирський рухомий склад в кількості 250-300 вагонів щорічно.