Новак розповів, про 4 рівні контролю якості дорожніх робіт

Виконуючий обов’язки голови Укравтодору Славомір Новак розповів про чотири рівні контролю якості дорожніх робіт.

Відповідні пункти він озвучив у інтерв’ю Економічній правді.

За словами Новака, система контролю якості дорожніх робіт в Україні була докорінно змінена.

"На сьогоднішній день ми маємо чотири рівні. Перший — технагляд на рівні обласної служби. На будівельному майданчику завжди повинен бути інженер з технагляду, який контролює хід робіт", - розповідає Новак.

"Другий рівень — центральний. Ми створили в рамках Укравтодору спеціальну організацію (Дорожній контроль якості — ЕП), яка відповідає за контроль якості. Це підприємство підпорядковується безпосередньо Укравтодору, і я можу їм сказати, де сьогодні, а де завтра провести перевірку", - заявив керівник Укравтодору.

Третій рівень, за словами Новака, ще буде впроваджуватися.

"Це незалежний нагляд FIDIC. Він повинен відповідати тільки за масштабні інвестиції, бо є дуже дорогим. Вартість технагляду FIDIC становить від 3% до 5% вартості робіт — це дуже багато. Поки що грошей на фінансування цього проекту нема", - сказав очільник агентства.

Суттєву роль у функції нагляду надали суспільству.

"Четвертий рівень – це громадський нагляд. Щоденно ми отримуємо багато звернень від громадян, які надсилають нам відео та фото випадків, де є порушення при виконанні робіт. В цій ситуації ми одразу реагуємо і беремо на контроль" - повідомив Новак.

Також виконуючий обов’язки керівника державного дорожнього агентства розповів про відповідальність приватних підрядників.

"Передусім, з цього року ми проводимо всі ремонти з гарантією мінімум в 5 років, а на багато робіт є гарантія підрядника в 10 років. Крім того, ми ввели масштабні перевірки по всій країні, які проводимо двічі на рік. Виявлені недоліки та дефекти кожен підрядник повинен усунути у відповідні строки", - резюмував Новак.

Нагадаємо, раніше Новак заявив, що кошти на ремонт доріг в рамках "митного експерименту" надходять не у повному обсязі.

Повний текст інтерв’ю читайте за посиланням: Славомір Новак: не бачу нічого поганого у тому, що політики піаряться на дорогах.

Економічна правда