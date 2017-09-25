Влада повинна делікатно вирішити проблему нерозмитнених авто - Bloomberg

Уряду України необхідно обережно вирішити питання автомобілів з іноземною реєстрацією перед початком виборчої кампанії.

Про це йдеться в статті Bloomberg.

Якщо поглянути на автомобілі, які їздять вулицями Києва, ви помітите щось дивне: надзвичайно велика кількість з них не зареєстрована в Україні.

Пояснення - не раптовий приплив туристів, а обхід з боку місцевих водіїв, які хочуть мати автомобілі іноземного виробництва, але відмовляються платити високі імпортні мита.

В Україні з'явилися схеми, коли люди купують автомобілі з сусідніх країн і перевозять їх через кордон на тимчасових умовах. Потім вони повинні виїжджати і повторно в'їжджати в Україну щороку, а іноді і частіше.

"Дивно, - каже 30-річний підприємець Олександр Задніпряний, який заплатив близько 3000 доларів за старий Opel Vectra з Литви. - "Податки непомірні. Чому бідні українці платять втричі більше, ніж багатші європейці?"

Така схема ввезення автомобілів є головним білем для уряду. Ухилення від імпортних мит урізає бюджетний дохід і ускладнює відстеження власників транспортних засобів. Наприклад, в разі аварії важко встановити особу власника авто, тому що вони офіційно належать іноземним компаніям.

Крім того, деякі автомобілі старші дозволеного для офіційного імпорту віку. До того ж, багато водіїв ігнорують вимогу періодично залишати країну.

Вжити суворих заходів влада не може. Багато українців зазнали важких економічних труднощів після проєвропейської революції в країні у 2014 році, і більшість з них не готові до того, щоб оплачувати імпортні тарифи.

Водії звинувачують уряд в пособництві місцевим автомобільним лобі, оскільки він встановлює високі імпортні мита. Задніпряний був частиною невеликої групи водіїв, які минулого місяця зібралися біля парламенту, щоб попередити владу про неприпустимість покарань для власників нерозмитнених авто.

На старті виборчої кампанії 2019 року може знадобитися делікатне рішення, яке влаштує обидві сторони.