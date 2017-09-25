Кабмін наполягає на підвищенні тарифів на залізничні вантажоперевезення

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення повинно відбутися, проте менш ніж на 22,5%.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна" 24 вересня.

"Сьогодні тарифи (на залізничні вантажоперевезення - ред) не відповідають економічній обгрунтованості і тут необхідно знайти в діалозі з бізнесом розумне спільне рішення. Я знаю, що і бізнес до цього готовий і "Укрзалізниця" до цього готова, тому, я не впевнений, що підвищення буде 22%, я думаю, що це буде менше", - заявив прем'єр.

Він зазначив, що з одного боку, зараз необхідно стимулювати експорт, а з іншого - ПАТ "Укрзалізниця" повинно знайти ресурс для поновлення свого складу, тому тарифи повинні дати такий ресурс і в той же час бути прийнятними для бізнесу.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 13 вересня затвердив фінансовий план "Укрзалізниці", в якому закладено підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 22,5% з 1 жовтня 2017 року.

Американська торгова палата 21 вересня звернулася до Кабміну з проханням утриматися від підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення у 2017 році.

Державна регуляторна служба України запропонувала переглянути обсяг підвищення тарифів.

Економічна правда