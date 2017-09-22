Акціонери Турбоатому не зможуть купити завод без конкурсу

Якщо Фонд держмайна на майбутніх зборах акціонерів Турбоатому проголосує за зміну типу товариства з публічного на приватне, його акціонери не отримають переважного права на придбання акцій в ході приватизації підприємства.

Про це LIGA.net повідомили у Фонді державного майна.

Як пояснили у Фонді, відповідно до закону про акціонерні товариства, переважне право акціонерів ПАТ на придбання акцій товариства може бути передбачено, якщо кількість акціонерів не перевищує 100 осіб. У той же час кількість акціонерів Турбоатому - близько 7 000.

"Крім того, проект статуту ПАТ Турбоатом, розроблений Фондом державного майна, передбачає, що у акціонерів товариства відсутнє переважне право на придбання акцій товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі", - відзначили в ФДМУ.

"Таким чином, у разі зміни типу товариства з публічного на приватне, в разі АТ Турбоатом у акціонерів товариства не буде переважного права на придбання акцій товариства", - резюмували у Фонді держмайна.

У Фонді пояснили, що необхідність зміни типу суспільства ПАТ Турбоатом пов'язана зі змінами в українському законодавстві, згідно з якими з 1 січня 2018 р істотно посиляться вимоги до публічних акціонерних товариств.

Зокрема, від публічних АТ потрібно, щоб їх акції перебували у вільному обігу на біржі: для першого рівня лістингу - 25% акцій, для другого - 10%.

При таких умовах ПАТ, в яких державі належить 50% і більше акцій не можуть забезпечити вільний обіг акцій, оскільки це не передбачено законодавством, причому приватні акціонери також не виставляють свої пакети на біржу.

Раніше повідомлялося, що ПАТ Турбоатом планує змінити форму власності на приватне акціонерне товариство. Відповідний пункт порядку денного винесено на розгляд позачергових зборів акціонерів Турбоатому, які заплановані на 3 жовтня 2017 р.

Турбоатом внесений в план щодо приватизації на 2017 рік. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що виступає проти повної приватизації Турбоатому.

Турбоатом - найбільший в Україні виробник турбін для енергетики. Державі в особі ФДМ належить 75,2% акцій підприємства, підконтрольна бізнесменові Костянтину Григоришину КУА Сварог Ессет Менеджмент володіє 15,3%, 5,6% знаходяться у власності кіпрської Biscone Limited, афілійованої з російським холдингом Силові машини Олексія Мордашова, ще близько 1% акцій заводу належить Мегабанку.