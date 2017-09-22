У Омеляна пояснили заяву про новий порядок перетину кордону з ЄС

Міністерство інфраструктури визнало помилку в заяві про заборону виїзду в ЄС для автомобілів, що не пройшли техогляд, однак повідомили, що будуть ініціювати таке обмеження в парламенті.

Про це йдеться у роз’ясненні, що опубліковане на сайті міністерства.

Як відомо, в п’ятницю "Європейська правда опублікувала статтю "Техогляд як нова умова в'їзду до ЄС: офіційна заява, що виявилася неправдою", присвячену нещодавньому офіційному повідомленню міністерства про новий порядок перетину кордону з ЄС автомобілями з українською реєстрацією.

В ньому стверджувалося, що через вимоги Угоди про асоціацію буде заборонений в’їзд до ЄС тих автомобілів, що не пройшли техогляд.

ЄвроПравда пояснила, що Угода з ЄС не містить такої вимоги, а також навела офіційний коментар представництва ЄС, що спростовує наявність таких вимог з європейського боку.

У міністерстві визнали помилку, спростували свою попередню заяву та видалили її з офіційного сайту відомства.

"Прес-служба Міністерства інфраструктури приносить вибачення за некоректне подання інформації щодо дати запровадження обов’язкового технічного огляду транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Мінінфраструктури повідомили, що ідея про заборону виїзду за кордон автомобілям без техогляду залишається в силі, а також пообіцяли подати відповідний законопроект до парламенту.

"Документ про технічний огляд під час перетину державного кордону України стане обов’язковим після прийняття Верховною радою та набуття чинності законом (проект якого розробило міністерство. – ЄП). Міністерство інфраструктури спільно з народними депутатами вже найближчим часом направить законопроект на розгляд та сподівається на його схвалення до 2018 року", - йдеться у повідомленні.

В обґрунтуванні до даного законопроекту (як і в початковому, видаленому повідомленні прес-служби міністерства) стверджується, що ці норми мають бути запроваджені "на виконання Угоди про асоціацію", хоча, як йдеться вище, насправді Угода не містить такої вимоги.

У законопроекті, положення якого міністерство надіслало на прохання ЄП, йдеться про намір запровадити такі обмеження для всіх автомобілів української реєстрації, які виїжджають за кордон, а не лише для тих, що подорожують до ЄС.

Європейська правда