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Нацбанк визначився зі статусом Bitcoin

П'ятниця, 22 вересня 2017, 18:01

Національний банк не може визнати криптовалюти валютою і попереджає про ризики шахрайств.

Про це сказав заступник глави НБУ Олег Чурій на Ukrainian Financial Forum, передає FinClub.

"Світові регулятори не стурбовані якиоюсь загрозою криптовалют через їх маленький обсяг. Вони стурбовані тільки тим, що люди можуть втратити гроші (інвестуючи в них - Ред.) і шахрайством, яке може бути з ними пов’язане", - сказав Чурій.

"Ми можемо сказати, що це точно не валюта, тому що немає центрального емітента. І ми не можемо визнати це платіжним засобом", - пояснив він.

Його підтримав глава НКЦПФР Тимур Хромаєв: "Немає жодного інформаційного супроводу, немає жодного захисту прав інвесторів".

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