Програма МВФ для України важливіша, ніж розміщення облігацій - Fitch

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings вважає, що для України важливіше продовжувати рух за програмою співробітництва з Міжнародним валютним фондом, ніж розміщувати єврооблігації.

Про це сказано у прес-релізі агентства.

"Повернення України на міжнародний ринок позик знижує ризик рефінансування й збільшує резерви, підтримуючи суверенний кредитний профіль країни, а офіційні кредитори (головним чином МВФ) залишаються наріжним каменем, як зовнішнього фінансування України, так і її прихильності реформам", - констатує Fitch.

Україна залучила 3 млрд доларів під 7,375% за рахунок розміщення 15-річних облігацій у понеділок.

За даними Мінфіну, випуск привернув увагу 350 інвесторів на 9,5 млрд доларів.

"Високий попит свідчить про прогрес, досягнутому українською владою в усуненні економічних дисбалансів і зміцненні макроекономічної політики країни. Угода знижує ризик рефінансування, оскільки частина виторгу буде використана для викупу 1,6 млрд доларів паперів зі строком погашення в 2019 і 2020 роках", - повідомляє агентство.

"І це ще більше збільшить резерви, які в серпні зросли до 18 млрд доларів з 15,4 млрд доларів у січні , частково через останню виплату МВФ (1 млрд доларів після завершення третього огляду програми у квітні), другого траншу програми макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 600 млн євро й продажі коштів резидентам", - повідомляє Fitch.

Як повідомлялося, на цьому тижні Україна розмістила єврооблігації на 3 млрд доларів, повернувшись на міжнародні ринки позик уперше з 2013 року.

12-13 вересня перший заступник директора МВФ Ліптон у Києві провів переговори із Президентом Петром Порошенком, прем'єром Володимиром Гройсманом, керівництвом Мінфіну й іншими представниками влади.

Після свого візиту він повідомив, що Україні необхідно виконати умови програми для одержання наступного траншу.

Очікувалося, що місія МВФ прибуде 19 вересня, однак МВФ поки що не уточнює строки.

Українські новини