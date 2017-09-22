Мінфін хоче покласти на депозит 5,5 мільярда

Міністерство фінансів оприлюднило заявку про розміщення на депозитних рахунках банків бюджетних коштів на 5,5 мільярда гривень строком до 25 грудня 2017 року.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Пропозиції банків приймаються сьогодні до 15:00 і будуть розглянуті не пізніше 27 вересня.

Заявки приймаються на умовах видачі коштів на першу вимогу.

Мінфін звернув увагу, що бюджетні кошти за діючими нормами можуть бути розміщені на рахунках НБУ і банків, статутний капітал яких перевищує 10 млрд грн за умови дотримання цими банками нормативів, своєчасного виконання зобов'язань перед клієнтами і незастосування до цих банків заходів впливу протягом останнього року.

У міністерстві відзначили, що при розміщенні бюджетних коштів на рахунках встановлюється обов'язок банків утримувати відповідний період облігації внутрішньої держпозики в обсязі не менше 120% розміщених коштів за балансовою вартістю.

Економічна правда