Право експорту до ЄС мають вже 287 українських підприємств
Ще одне українське підприємство з виробництва молокопродуктів отримало право експорту своєї продукції на ринок Європейського Союзу.
Про це повідомляє Держпродспоживслужба.
Тепер до країн Європейського Союзу мають право експорту 287 українських підприємств, у тому числі 107 виробників харчових продуктів, зокрема, виробники м'яса птиці, риби, меду, яєць, молока та молочних продуктів.
Повідомляється, що також до Євросоюзу можуть експортувати 180 підприємств-виробників нехарчових продуктів тваринного походження, таких як пухо-перова сировина, шкірсировина, корми для непродуктивних тварин, субпродукти нехарчові, племінний матеріал, інші нехарчові продукти тваринного походження.
Раніше повідомлялося, що ще чотири українські підприємства з виробництва харчових продуктів тваринного походження отримали право експорту на ринок Європейського Союзу.
Європейська правда
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.