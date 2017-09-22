Право експорту до ЄС мають вже 287 українських підприємств

Ще одне українське підприємство з виробництва молокопродуктів отримало право експорту своєї продукції на ринок Європейського Союзу.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Тепер до країн Європейського Союзу мають право експорту 287 українських підприємств, у тому числі 107 виробників харчових продуктів, зокрема, виробники м'яса птиці, риби, меду, яєць, молока та молочних продуктів.

Повідомляється, що також до Євросоюзу можуть експортувати 180 підприємств-виробників нехарчових продуктів тваринного походження, таких як пухо-перова сировина, шкірсировина, корми для непродуктивних тварин, субпродукти нехарчові, племінний матеріал, інші нехарчові продукти тваринного походження.

Раніше повідомлялося, що ще чотири українські підприємства з виробництва харчових продуктів тваринного походження отримали право експорту на ринок Європейського Союзу.

Європейська правда