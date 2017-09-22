У Приватбанку нема чого продавати. Його можна подарувати з доплатою - НБУ

Заступниця голови НБУ Катерина Рожкова вважає, що у націоналізованому Приватбанку немає активів, які б можна було продати через ProZorro.

Про це вона повідомила під час щорічного Українського фінансового форуму, передають "Українські новини".

"У Приватбанку нема чого продавати, давайте залишимо його за дужками. Його можна комусь подарувати з доплатою", - відповіла Рожкова на запитання про можливий продаж проблемних активів держбанків через ProZorro.

Вона зазначила, що власником держбанків є Міністерство фінансів і це їхня відповідальність.

Рожкова вважає, що головною проблемою Ощадбанку та Укрексімбанку є відсутність нормального корпоративного управління.

"В Ощаді й Ексимі немає наглядових рад. Геть відсутнє корпоративне управління. Поки там немає наглядових рад, ніхто виставляти активи на продаж не буде", - зазначила вона.

Зі слів заступника голови НБУ, на сьогодні існує напрацьований законопроект про налагодження корпоративного управління в держбанках.

Вона зазначила, що це запитання стосується меншою мірою Укргазбанку, тому що там найнижчий рівень NPL (проблемні кредити).

Нагадаємо, Міністерство фінансів пропонує змінити систему обрання наглядових рад державних банків та наділити їх функціями незалежності від впливу основного акціонера.