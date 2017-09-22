У Мінфіні розраховують до 2020 року знизити держборг до 55% ВВП

У Міністерстві фінансів розраховують до 2020 року знизити співвідношення державного боргу до ВВП до 55%.

Про це під час представлення проекту Бюджету-2018 заявив міністр фінансів Олександр Данилюк.

"Нашим завданням у борговій політиці є зниження дефіциту бюджету до 2% ВВП у 2020 році, що у свою чергу дозволить знизити боргове навантаження з нинішніх 66% до 55%", - зазначив Данилюк.

Як повідомлялося, згідно із розрахунками, загальний обсяг державного боргу на 2018 рік становитиме 1,999 трлн грн та становитиме 61,5% від ВВП.

Гарантований державою борг становитиме 747 млрд 551,0 млн грн. Державний та гарантований державою борг, як очікується, становитиме 84,6% від ВВП.

Як відомо, у 2016 році загальний держборг України збільшився з 65,51 млрд до 70,97 млрд доларів. Видатки з обслуговування держборгу України у 2016 році становили 95,8 млрд грн, що на 11,3 млрд грн, або на 13,4%, більше показника за 2015 рік на рівні 84,5 млрд грн.

Державний борг - це загальна сума боргових зобов'язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів, що виникають внаслідок державного запозичення.

Економічна правда