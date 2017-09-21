ДФС обшукує велику компанію в Одеському порту

Державна фіскальна служба проводить обшуки в однієї з найбільших стивідорних компаній Одеського морського порту - Олімпекс Купе Інтернешнл.

Про це розповіла Тетяна Титаренко, керівник юридичної компанії LeGran.TT, передає Liga.net.

Обшуки на території терміналу компанії проводять співробітники Офісу великих платників податків Києва ДФСУ на підставі постанови Шевченківського суду Києва. При цьому, Олімпекс Купе Інтернешнл як платник податків зареєстрована в Одесі.

Підставою для обшуків послужила угода, укладена Олімпекс Купе Інтернешнл у 2015 році. ДФС вважає, що угода була укладена з сумнівним контрагентом.

Як розповіла Титаренко, співробітники ДФС вилучили частину документації та комп'ютерну техніку, а згодом почали вимагати надати інформацію про всі вантажі, які перебувають на терміналі, включаючи дані про його власників.

У разі ненадання цих документів, співробітники ДФС заявили, що заарештують всі вантажі на терміналі Олімпекс Купе Інтернешнл.

За її словами, дана вимога не є законною, оскільки виходить за рамки постанови суду.

"Процесуально це буде виглядати наступним чином: вони вилучать все майно, що перебуває на терміналі, протягом 48 годин накладуть арешт, напишуть листа начальнику Одеської митниці про те, щоб заборонити митне оформлення - і термінал зупиниться, - сказала Титаренко, - Були погрози опечатати рубильники".

За словами юриста, обшуки на терміналі компанії відбуваються щорічно, в серпні-вересні.

"Така сезонність пов'язана з тим, що саме зараз відбувається сезон збору культур. Той час, коли ні в якому разі ні на одну хвилину не можна зупиняти термінал", - сказала вона.

Як повідомлялося, в серпні 2016 року ДФС провела обшуки компаній-зернотрейдерів, розташованих на території Одеси і Одеської області: Олімпекс Купе Інтернешнл, Металзюкрайн Корп Лтд, Вторметекспорт, Ферко.

У серпні 2015 року співробітники СБУ і прокуратури також проводили обшуки у портових операторів Одеської та Миколаївської областей.