Суд не дозволив "Нафтогазу" почати банкрутство заводу "Росатому"

Господарський суд Донецької області відмовив НАК "Нафтогаз України" відкрити справу про банкрутство ПАТ "Енергомашспецсталь", яка входить у машинобудівний дивізіон російського держконцерну "Росатом".

Про це сказано в рішенні суду від 7 вересня.

Позов було подано 3 серпня від імені дочірньої компанії "Нафтогазу" - "Газ України".

22 квітня 2015 року Господарський суд Запорізької області вирішив стягнути з "Енергомашспецсталі" на користь "Газ України" 7,9 млн гривень основного боргу, 1,57 млн гривень пені, 1,17 млн гривень (3% річних), 2,1 млн гривень інфляційних втрат, а також 72,9 тис. гривень судового збору.

10 травня 2016 року Господарський суд Запорізької області продовжив строк щодо сплати заборгованості на півтора року.

Відповідно до матеріалів суду, з моменту відкриття виконавчого провадження сума заборгованості за вищевказаними рішеннями і постановами зменшилася на 1,85 млн гривень, у зв'язку з чим розмір простроченої заборгованості, що підлягає сплаті, на дату звернення до суду із заявою про порушення справи про банкрутство, становить 6,1 млн гривень.

Відповідно до закону "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" підставою для порушення провадження у справі про банкрутство є встановлення факту неплатоспроможності боржника, зокрема, грошові вимоги повинні становити понад 300 мінімальних розмірів заробітної плати.

У матеріалах суду зазначено, що станом на 7 вересня 2017 року "Енергомашспецсталь" частково сплатив заборгованість у загальній сумі 6 млн гривень.

Таким чином, станом на 7 вересня залишок непогашеної заборгованості щодо зазначеного судового рішення за мінусом пені становить 386,288 тис. гривень, що менше 300 мінімальних розмірів заробітної плати на дату направлення заяви в суд.

З огляду на зазначене, суд вважає, що підстави для порушення справи про банкрутство відсутні.

Як повідомлялося, станом на 19 вересня "Енергомашспецсталь" є 4-м за рахунком найбільшим боржником за газ "Нафтогазу" серед промислових споживачів і його борг становив 173,637 млн гривень.

"Енергомашспецсталь" спеціалізується на виробництві спеціальних литих і кутих заготівель для важкого, енергетичного і транспортного машинобудування, металургійної, цементної, гірничодобувної та іншої галузей промисловості.

Наприкінці грудня 2010 року компанія "Атоменергомаш", що входить до складу компанії "Атоменергопром" (Атомний енергопромисловий комплекс, обидві - Росія), придбала більше 50% компанії EMSS Holdings Limited (Кіпр), що володіє 92,68% акцій "Енергомашспецсталі".

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