ЄС та ЄБРР виділили 160 тисяч євро на інноваційні проекти в Україні

ЄС та ЄБРР у рамках програми фінансування і передачі технологій для боротьби з кліматичними змінами (FINTECC) виділили 160 тис. євро у вигляді кліматичних інноваційних ваучерів (КІВ) шістьом українським компаніям.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За даними ЄБРР, 160 тисяч євро виділяються наступним компаніям з України: "ВТС-Комплект" (Дніпро), "Інженерні інновації" (Львів), Ecoisme, "Електрокарс", Інститут екології та енергозбереження і "Укрцентр-Груп" (усі - Київ).

Програма КІВ із бюджетом 1 млн євро розрахована на надання підтримки близько 50 інноваційним проектам в Україні.

Повідомляється, що буде проведено ще три етапи конкурсного відбору, на яких визначаться додаткові одержувачі. Розмір ваучерів на окремі проекти може сягати від 20 тис. до 50 тис. євро залежно від інноваційності, складності та потенційних переваг.

Проект КІВ реалізується українським НГО "Грінкубатор", а Україна стала першою серед країн діяльності ЄБРР, яка може скористатися цим інструментом.

Асоційований директор департаменту енергоефективності та зміни клімату ЄБРР Сергій Масліченко уточнив, що в першому відборі за інноваційні ваучери змагалося понад 40 компаній.

КІВ забезпечать грантове фінансування для дослідників і підприємств, що пропонують енергозбережні технології та заходи, спрямовані на скорочення викидів парникових газів.

Ecoisme залучає кошти на облаштування моніторингу ефективності споживання електроенергії, "Електрокарс" - на білінгові системи для зарядних станцій електромобілів, "Інженерні інновації" - на технологію виробництва модульних залізобетонних конструкцій, Інститут екології та енергозбереження - на програмне забезпечення роботи котлів на біомасі, "ВТС-Комплект" - на рекуператор із картону, "Укрцентр-Груп" - на ізоляційний матеріал на основі технічних конопель.

Трирічна програма ЄБРР FINTECC була запущена в Україні в лютому 2016 року і забезпечена грантовим фінансуванням в сумі $7 млн від Глобального екологічного фонду (ГЕФ) та 4 млн євро - від Інвестиційного фонду сусідства ЄС (ІФС).

ЄБРР - найбільший міжнародний фінансовий інвестор в Україні. На сьогодні банк узяв на себе зобов'язання з надання сукупної суми майже в 11,6 млрд євро для 383 проектів, які здійснювалися з 1993 року.

Європейська правда