Світовий банк закликав прийняти земельну реформу вже восени
Світовий банк розраховує на прийняття земельної реформи в Україні цієї осені.
Про це повідомила директор СБ у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен, передає "Інтерфакс-Україна".
"Те, що немає дозволу на покупку і продаж землі - це вже давно має бути реалізовано, і мені було приємно почути у виступах прем'єр-міністра і президента, що реформи в сфері сільського господарства залишаються на порядку денному", - сказала вона в ході Українського фінансового форуму, організованого інвестиційною групою ICU, в Одесі.
За її словами, восени будуть здійснюватися відповідні кроки щодо цього.
"За нашими оцінками, це може дати поштовх для розвитку країни", - заявила Кахконен.
Раніше заступник голови МВФ Девід Ліптон також відзначив важливість проведення земельної реформи в Україні.
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